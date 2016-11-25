Москва, 25 ноября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Российская компания Mail.Ru Group больше не будет предоставлять украинским пользователям интернет-трафик. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба компании.

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В Mail.Ru Group пояснили, что украинские операторы подняли цены на ряд услуг в несколько раз. Сотрудничать с украинскими операторами при таких тарифах — невыгодно.

«Мы считаем, что это не повлияет на наших украинских пользователей, поскольку, помимо нашего канала между Россией и Украиной, существует много других каналов коммерческих операторов», — сказано в сообщении компании.

Также в Mail.Ru Group отметили, что готовы организовать каналы связи с украинскими операторами, которые захотят подключиться к точкам российской компании.

После государственного переворота на Украине власти этой страны последовательно разрывают все связи с Россией. Остановлены все виды межгосударственного сотрудничества. Товарооборот между странами сократился до минимума. Авиационное сообщение разорвано. Теперь дело дошло до интернета.