Москва, 26 ноября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. В Москве состоялась праздничная церемония открытия катка на ВДНХ. В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. В этом году каток оформлен в «арктическом стиле»: в центре ледовой площадки зажгли фигуру арктической совы, установили арт-объект с новогодними елками и фигурами зверей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие главного катка на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Донской и Наталья Сергунина на открытии катка на ВДНХ

Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, площадь катка со всей инфраструктурой достигает 68 300 квадратных метров. Единовременно на лед могут выйти до 4 500 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие главного катка на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие главного катка на ВДНХ

«Посетителей главного катка страны в новом сезоне ждут беспрецедентные по своему масштабу программы в честь празднования Нового года, Рождества, «старого» Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника отечества. Также гости катка на ВДНХ смогут зимой 2016−2017 года посещать ежедневные танцевальные мастер-классы и утренние зарядки. А самым маленьким посетителям первые шаги на льду помогут сделать герои любимых мультфильмов», — уточнили в пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие главного катка на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие главного катка на ВДНХ

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом зимнем сезоне в Москве будет работать 187 катков с искусственным льдом. Кроме того, в каждом районе будут работать порядка 1500 катков, ледяные детские горки и лыжня.

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