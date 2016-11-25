Париж, 25 ноября, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франсуа Фийон — наиболее вероятный победитель праймериз от консерваторов, он опережает своего соперника Алена Жюппе более чем на 20 пунктов, сообщает 25 ноября Reuters.

Rama Франсуа Фийон

Таковы данные онлайн-опроса, проведенного среди 550 зарегистрированных избирателей. Финальные праймериз состоятся 27 ноября.

Напомним, в апреле — мае 2017 года пройдут президентские выборы во Франции. Наиболее вероятными претендентами, которые поборются за пост президента страны, станут лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен и победитель консервативных праймериз Ален Жюппе или Франсуа Фийон.

Франсуа Фийон считается близким России политиком, он выступает за отмену санкций в отношении России, а также за совместное сотрудничество в борьбе с мировым терроризмом.