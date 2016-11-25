Москва, 25 ноября, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов ждет разрешения ситуации с претензиями Генпрокуратуры России в отношении его многомиллионной премии и не собирается отказываться от этого вознаграждения, так как оно было начислено ему государством, сообщает RT.

Government.ru Дмитрий Страшнов

По словам Страшнова, если государство в лице министерства или правительства, выпустивших эти постановления, свои же постановления отменит, то он подумает над вопросом своего премирования. Однако такая отмена, по его мнению, станет очень плохим прецедентом для рынка.

При этом Страшнов отметил, что может дать Генпрокуратуре дополнительную информацию по этому вопросу.

Напомним, Генпрокуратура России в ходе своей проверки выявила факт незаконного вознаграждения гендиректора «Почты России» премией в размере 95,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расчет премии осуществлялся на основании представленных «Почтой России» документов, в которых утверждалось, что за 2014 год ФГУП получило чистую прибыль в объеме 1,2 млрд рублей. Но прокурорская проверка показала, что указанный размер чистой прибыли образовался в результате целевого финансирования «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть реальный убыток ФГУП за 2014 год в размере свыше 4 млрд рублей.