Москва, 25 ноября, 2016, 23:23 — ИА Регнум.



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В Москве представители малого и среднего бизнеса неоднократно заявляли, что им катастрофически необходима дополнительная поддержка и что они практически «выживают» в сложный период. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM тренер и консультант по инновационному развитию, автор проекта СЕО2.0 об инновационном лидерстве Татьяна Индина, бизнесменам нужна поддержка не только в виде налоговых преференций. По ее словам, должна быть создана некая «предприниметельская экосистема».

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"Мало обеспечить предпринимателей инфраструктурой (у нас уже построено для этого большое количество технопарков). Предпринимательская экосистема — это прежде всего коммуникации, взаимодействие, обмен информацией и знаниями. Нужно больше институтов поддержки предпринимательства, площадок для неформального обмена опытом и общения, новые форматы образования для предпринимателей, развитие предпринимательских сообществ в Москве и регионах, а также продвижение идеи предпринимательства через медиа», — пояснила эксперт.

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Индина добавила, что предпринимательство в столице развивается «не благодаря, а вопреки». Среди основных проблем — избыточное налогообложение, несовершенное законодательство, сложность конкуренции с государственными монополиями, отсутствие культуры предпринимательства в целом, отсутствие открытого информационного обмена и прозрачности всех процессов открытия бизнеса, недостаточная развитость предпринимательской среды.

Напомним, 25 ноября в рамках ежегодного всероссийского дня наставничества в предпринимательстве на встрече лидеров малого, среднего и крупного бизнеса России и зарубежья обсуждались вопросы необходимости внедрения системы наставничества во взаимоотношения между предпринимателями.

В ходе встречи руководитель программы «Эквиум» РЫБАКОВ ФОНД Егор Евланников отметил важность консолидиации деятельности представителей бизнес-сообщества в России в целях укрепления положения компаний на рынке.