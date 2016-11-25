Москва, 25 ноября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Украина отменит свое незаконное решение о запретных зонах над Крымом из-за проведения своих ракетных стрельб, сообщает RT со ссылкой на представителя «Росавиации».

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«Вопрос о закрытии воздушного пространства над Крымом не стоял и неактуален», — заявил собеседник информационного агентства.

Ранее «Росавиация» сообщила, что 1 и 2 декабря 2016 года Украина вознамерилась провести ракетные стрельбы вблизи побережья Крыма, нарушая «все международные соглашения» и создавая потенциальную опасность для пассажирских и грузовых самолетов.

24 ноября Украина выпустила авиационное уведомление с указанием опасных зон в связи со своими планами ракетных стрельб. Указанные зоны на 12 километров углубляются в воздушное пространство России.

Данные уведомления не согласовывались с российской стороной, а в пределах указанных зон находятся маршруты гражданских и государственных воздушных судов. Ведомство потребовало от Киева отменить эти планы, указав на недопустимость установления украинских запретных зон в российском воздушном пространстве.

«Росавиация» уже предупредила все авиакомпании о планах Украины, а также заверила, что Россией будут предприняты все меры для обеспечения безопасности полетов.