Сыктывкар, 25 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Итоги реализации государственной программы «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления» обсудили 25 ноября на рабочем совещании в Государственном Совете Республики Коми. Совещание состоялось в рамках цикла мероприятий по рассмотрению проекта закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Pixabay.com Текучесть

По словам заместителя начальника управления государственной гражданской службы Администрации главы Республики Коми Елены Макаровой, под действие программы попадает более девяти тысяч человек. Это лица, замещающие государственные должности, муниципальные и государственные служащие, члены резерва управленческих кадров, руководители государственных и муниципальных учреждений. При этом одной из проблем является высокая текучесть кадров. В 2015 году она составила 15%, при естественном уровне в 3−5%.

Отдельный блок направлен на работу с молодежью. Так, в вузах республики организованы лекции о работе на государственной и муниципальной службе. Чтобы привлечь молодых людей в общественно-политическую деятельность, в регионе действуют Молодежный парламент и Молодежное правительство. Кроме того, на протяжении трех лет выпускники высших учебных заведений могут принять участие в проекте «Стажер», в рамках которого в течение года проходят практику в органах власти. Об интересе к проекту говорит количество поданных заявок. В этом году их было более семидесяти, а конкурс составил более 12 человек на место. Главным результатом, считает Елена Макарова, является то, что большинство участников проекта после его окончания получили предложения о трудоустройстве.

В рамках сокращения бюджетных расходов внесены изменения в пенсионное законодательство для государственных служащих, сокращены расходы на командировки и перелеты, изменено количество дней отпуска. При этом больше внимания было уделено нематериальным формам стимулирования, например, проведению конкурсов профессионального мастерства.

Как отметила Елена Макарова, со следующего года государственная программа, посвященная кадровой политике на госслужбе, будет завершена, но, несмотря на это, все необходимые мероприятия будут продолжать реализовываться в полном объеме. Вопросы обучения государственных служащих будут включены в программу развития образования, а остальные расходы будут распределены по непрограммному принципу.

Как отметила председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова, специалистам Управления государственной гражданской службы при продолжении работы необходимо обратить особое внимание на повышение уровня квалификации муниципальных служащих и создание на местах кадрового резерва, а также на совершенствование системы мотивации для привлечения молодежи в сферу госуправления.