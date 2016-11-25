Москва, 25 ноября, 2016, 23:01 — ИА Регнум. На поддержку легкой промышленности в России выделяется 2,2 млрд рублей в год, заявил журналистам на форуме легкой промышленности 25 ноября министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, такой уровень мер государственной поддержки сохранится, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмитрий Медведев на текстильном предприятии

Он отметил, что продукцию из натурального сырья постепенно вытесняют товары, произведенные из химических волокон. «Этот глобальный тренд мы должны обратить себе на пользу, в том числе в части развития экспортного потенциала отрасли. У нас для этого есть все ресурсы: нефть, сильная химическая промышленность и лесная отрасль», — заявил министр.

Мантуров пояснил, что данное направление будет интенсивно развиваться, учитывая широкий спектр применения химических волокон и нитей.

«Мы смогли сдемпфировать проблему нехватки предприятиям легпрома оборотных средств, внедрив в рынок механизм субсидирования процентной ставки по таким кредитам. По нашим оценкам только одна эта мера, в объеме 500 млн рублей простимулировала дополнительное производство продукции на 7,2 млрд рублей. Вторая мера направлена на технологическое обновление отрасли. Мы с этого года предусмотрели субсидии лизинговым организациям в целях обеспечения предприятий легкой промышленности современным технологическим оборудованием. Механизм позволят получить 30% скидку на авансовый платеж по договорам лизинга (оборудования). Сегодня эта мера уже охватывает проекты расширения ткацкого и развития кожевенного производств, создания мощностей под выпуск домашнего и медицинского текстиля», — заявил Мантуров.

Кроме того, он добавил, что специальный механизм субсидирования обеспечил сокращение цены на комплект школьной формы в среднем на 30−40%. «В результате производство камвольной ткани в этом году выросло почти в 3 раза. Также мы нарастили долю использования отечественной шерсти для пошива школьной формы до 70% и в следующем году можем вплотную подойти к полному замещению в этом сегменте», — резюмировал он.

Напомним, в Москве с 24 по 25 ноября проходит форум легкой промышленности. Ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в России текстильное и швейное производство выросло на 4,2% по сравнению с 2015 годом.

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