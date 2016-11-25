Архангельск, 25 ноября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Слушания проводятся в соответствии с требованиями федерального законодательства. Проект главного финансового документа региона размещён на интернет-сайтах правительства области, областного Собрания и доступен для ознакомления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит

Основные параметры бюджета представила министр финансов области Елена Усачёва.

Так, общий объём доходов областного бюджета за счёт всех источников (налоговых и налоговых доходов, безвозмездных поступлений) на 2017 год спрогнозирован в сумме 59,2 миллиарда рублей, объём расходов — 61,7 миллиарда рублей, дефицит — 2,5 миллиарда рублей (или пять процентов от объема собственных доходов бюджета).

— Формирование бюджета велось в условиях жёстких ресурсных ограничений. Расчёты по налоговым и неналоговым доходам на 2017 год проведены на базе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области, — отметила Елена Усачёва.

Основные источники собственных доходов бюджета остаются неизменными. Почти на 90 процентов региональный бюджет формируется за счёт налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизов и налога на имущество организаций.

Темпы роста объёмов налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц относительно невелики. А вот поступления по налогу на имущество организаций, как прогнозируется, вырастут почти на 18 процентов.

Отметим, что впервые в качестве источников финансирования дефицита областного бюджета определены не бюджетные или коммерческие кредиты, а доходы от приватизации областного имущества.

Такой подход позволяет не увеличивать размеры госдолга области. Тем самым выполняются требования, предъявляемые Правительством России к регионам при предоставлении бюджетных кредитов.

Исходя из этих факторов, а также жёсткой необходимости ограничения уровня дефицита бюджета и объема государственного долга региона, и были приняты основные подходы к формированию расходных статей областного бюджета на 2017 год, отметила Елена Усачёва.

Так, на уровне текущего года сохраняется фонд оплаты труда категорий работников, оплата труда которых связана с «майскими» Указами. При этом фонд оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти сокращается на десять процентов.

Все социальные обязательства сохраняются. Средства предусмотрены в полном объеме и с учётом изменения численности получателей. Так, меры социальной поддержки населения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, проиндексированы на 5,7 процента. На уровне текущего года сохранены расходы на детскую оздоровительную кампанию.

Что касается областной адресной инвестиционной программы, то ресурсные ограничения не позволили заложить в неё все заявки. Общий объём программы на 2017 год составит 1,5 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы — 721 миллион — направляется на переселение граждан из аварийного жилого фонда и развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры. На продолжение строительства перинатального центра предусмотрено 198 миллионов, на театр кукол — 39 миллионов.

Объем регионального Дорожного фонда составит 4,4 миллиарда рублей. Более трёх миллиардов рублей выделяется на поддержку муниципальных образований.

Более 17 миллиардов рублей в 2017 году направляется на сферу образования. При этом почти 75 процентов этой суммы, или 12,8 миллиарда рублей направляется в бюджеты муниципальных образований в виде субвенций. Более чем на 150 миллионов вырастут в следующем году расходы на заработную плату педагогов.

11,6 миллиарда рублей составят расходы областного бюджета на здравоохранение. При этом, как отметил министр здравоохранения Антон Карпунов, в проект бюджета средства закладывались в соответствии с фактическими потребностями отрасли. Будет продолжена реализация проектов «Земский фельдшер» и «Земский доктор» и других мер по привлечению молодых кадров в глубинку.

На реализацию комплекса мер социальной поддержки жителей Архангельской области будет выделено более девяти миллиардов рублей, отметила заместитель министра труда, занятости и социального развития Светлана Скоморохова. Это почти на семь процентов больше, чем в бюджете текущего года.

Подводя итоги публичных слушаний, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева напомнила, что рассмотрение проекта бюджета в первом чтении запланировано на 30 ноября.