Буэнос-Айрес, 25 ноября, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Безработица в Аргентине в третьем квартале составила 8,5%, в сравнении с 9,3% во втором квартале, сообщает Reuters. Данные о динамике безработице принадлежат государственному статистическому агентству, которое после вступления в должность в прошлом году президента страны Маурисио Макри было реорганизовано.

Pixabay.com Флаг Аргентины

Излучающие оптимизм данные официальной статистики по динамике безработицы плохо коррелируются с последними событиями в Аргентине. Итогом недавних переговоров представителей аргентинского правительства, парламента и различных общественных организаций стал проект соглашения об объявлении в стране Закона о чрезвычайном социальном положении. Ожидается, что за эту инициативу, реализации которой требует группа общественных организаций в течение уже нескольких месяцев, проголосуют 6 декабря в нижней палате, а затем она должна быть утверждена в Сенате, пишет Prensa Latina.

Что касается собственно безработицы, то, как ранее сообщало La Radio del Sur, после прихода к власти Маурисио Макри было уволено более 200 тысяч человек, что вызвало массовые акции протеста в Аргентине. Эти акции не прекращаются и по сей день.

Провал либеральной «перестройки экономики». затеянной президентом Макри, рост протестных настроений дали импульс для активизации кришнеристов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Аргентины Кристина Киршнер формирует «Федеральное Киршнеристское Движение (CFK)», о начале деятельности которого будет публично объявлено 7 декабря. Это движение объединит в «большой национальный фронт» все силы, которые признают Кристину Киршнер своим лидером пишет Prensa Latina.