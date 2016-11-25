Архангельск, 25 ноября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. В Гостиных дворах архангелогородцам представили зимние программы путешествий по территории области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Презентации туроператоров Поморья были организованы туристско-информационным центром региона при поддержке министерства культуры Архангельской области в рамках фотовыставки «Открытый Север».

Жители и гости областного центра, а также журналисты смогли познакомиться с новинками и актуальными предложениями туркомпаний Поморья на зимний сезон.

Отметим, что по программам внутреннего туризма предлагается большое количество познавательных экскурсий по музеям, памятным местам столицы Поморья и ее окрестностей. Есть варианты для детского и семейного активного отдыха.

Внимание участников презентации привлекли новые эксклюзивные предложения: новогодние праздники на Соловках, экспедиционные туры «На Родину Ломоносова», «Забавы у моря студёного», «Ледокольная вахта». На последнее предложение, по словам туроператоров, уже откликнулась группа китайских туристов.