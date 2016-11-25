Липецк, 25 ноября, 2016, 22:49 — ИА Регнум. В Липецкой области 2016 год ознаменовался несколькими рекордами, которые поставили аграрии: на полях региона собрано 5 млн тонн сахарной свеклы, 3,1 млн тонн зерновых, 135 тыс. тонн картофеля, заготовлено 40 тыс. тонн фруктов и ягод. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 25 ноября аграрии собрались в областном Центре культуры и народного творчества, где состоялся традиционный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мероприятии приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель областного Совета депутатов Павел Путилин и главный федеральный инспектор Олег Снежков.

Pixabay.com Мясо

Урожайность сахарной свеклы составила 433 центнера с гектара. По объему выработки сахара, превышающему внутриобластные потребности в десять раз, регион входит в тройку лучших в России.

Птицеводческие комплексы произвели 183 тысяч тонн мяса курицы и индейки, а свиноводческие фермы только одной группы компаний «Черкизово» произвели 80 тысяч тонн свинины. Выросли объемы производства муки, молока и другой сельхозпродукции.

«За последние десятки лет в агропромышленной сфере Липецкая область сделала огромнейший шаг вперед. Изменились и характер производственных отношений на селе, и уровень развития производительных сил. Липецкие аграрии сегодня стремительно внедряют в производство самые современные технологии и методы возделывания различных культур… Люди, в отличие от советского времени, уже не стремятся переехать из села в город при первой же возможности. Реализуемые в деревнях инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют селянам с оптимизмом смотреть в завтрашний день», — заявил глава региона Олег Королев.

В ближайшие пять лет Липецкая область планирует удвоить производство мяса, выйти на ведущие в стране позиции по производству овощей закрытого грунта. Как отметил заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, уже к 2020 году липецкие аграрии смогут выйти на еще более высокий уровень производства, что отразится и на количестве, и на качестве выпускаемой продукции. Руководители региона в ходе торжества вручили региональные и ведомственные награды отличившимся труженикам.