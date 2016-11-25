Москва, 25 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Минобороны России вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины ноту протеста из-за планов Киева провести ракетные стрельбы в районе Крымского полуострова, сообщает НТВ.

Mil.ru Пуск ракеты

24 ноября 2016 г. в министерство обороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения ему военно-дипломатической ноты. В ней выражен протест российского военного ведомства против введения Украиной незаконных ограничений на пролет воздушных судов 1 и 2 декабря 2016 г. над акваторией Черного моря западнее берегов Крымского полуострова для «проведения ракетных стрельб».

Минобороны России подчеркивает, что обозначенные украинской стороной юго-восточные пределы опасной зоны затрагивают границы территориальных вод Российской Федерации, в нарушение норм международного права и российского законодательства.

Напомним, Украина в нарушение всех международных норм и правил в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в воздушном пространстве России.