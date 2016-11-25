Ташкент, 25 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Около шести тысяч избирателей уже проголосовали в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, сообщает ЦИК Узбекистана.

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«В первый день досрочного голосования участки посетили 5964 человека», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с 24 ноября по 2 декабря в Узбекистане проходит досрочное голосование на внеочередных выборах президента страны.

Кандидатами на высший руководящий пост страны являются врио главы государства Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), Хатамжон Кетмонов (НДПУ), Сарвар Отамуратов («Миллий Тикланиш») и Нариман Умаров («Адолат»).

Центризбирком страны отмечает, что для проведения президентских выборов образовано 9381 избирательный участок. Должны проголосовать более 20 млн избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 г. в возрасте 78 лет от инсульта. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен премьер-министр Шавкат Мирзиёев.