Каракас, 25 ноября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин отмечался сегодня, 25 ноября, в странах Латинской Америки.

Pixabay.com Насилие

Женщины Парагвая прошли с демонстрацией против гендерного насилия. Как ранее писало ИА REGNUM, основная причина беременностей в возрасте от 10 до 14 лет в странах Латинской Америки— это сексуальное насилие. Год назад в нескольких городах Парагвая прошли демонстрации протеста, вызванные отказом властей разрешить производство аборта десятилетней девочке, ставшей жертвой насильника-отчима. Эксперты ООН по правам человека уверены, что закон Парагвая, запрещающий аборты жертвам изнасилования, привел к возникновению тяжелой ситуации в жизни 10-летней девочки. А правительство Парагвая оказалось неспособным защитить права ребенка, поскольку беременность и роды в 10-летнем возрасте представляют серьезную угрозу не только здоровью девочки, но и ее жизни.

Мнение экспертов ООН тогда поддержала независимая правозащитная организация Amnesty International. Однако, министр здравоохранения Парагвая Антонио Барриоз заявил, что девочка «чувствует себя хорошо, и прерывать беременность уже слишком поздно», писала ранее Prensa Latina.

Президент Эквадора Эво Моралес в рамках мероприятий Международного дня борьбы за ликвидацию насилия против женщин призвал уважать их права. Все общественные институты Эквадора участвуют в искоренения насилия против женщин, в Уголовный кодекс включены такие преступления, как фемицид (убийство женщин по признаку пола) и семейное насилие, комментирует Andes.

В июле 2015 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал закон, предусматривающий отдельную статью в уголовном законодательстве страны за убийство женщины. По этому поводу президент Колумбии сделал специальное заявление, отметив, что будут также ужесточены меры наказания за сексуальное насилие в отношении женщин и существенно увеличены штрафы за проявления дискриминации по признаку пола. Новый закон назван по имени Розы Эльвиры Сели — женщины, которая была подвергнута жестокому насилию и убита три года назад в Национальном парке в Боготе, сообщает El Heraldo.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин отмечался сегодня и в Венесуэле. Вице-президент Единой Социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Мария Леон заявила, что это «очень важный для нас день, потому что в мире нарастает борьба, чтобы искоренить насилие в отношении женщин». С 2006 года Конституция Венесуэлы законодательно закрепила право женщин на жизнь, свободную от насилия. После чего произошло существенное сокращение фактов насилия над женщинами в этой стране, комментирует La Radio del Sur.

Международный день за ликвидацию насилия против женщин проводится с 1999 года, 25 ноября, в честь доминиканских сестёр Минервы, Патриа и Марии Тересы Мирабаль, участниц сопротивления, убитых в 1960 году по приказу диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо, пишет Prensa Latina. Сестры Мирабаль стали национальными героинями Доминиканской Республики, и в их честь была названа провинция республики.