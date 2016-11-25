Осло, 25 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Верховный суд Норвегии отклонил апелляционную жалобу беглого сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В свое время Сноуден получил премию ПЕН-клуба имени Осецкого за усилия в борьбе за свободу слова. Руководство клуба обещало сделать все возможное, чтобы Сноуден смог лично получить премию в Осло. Официальная церемония вручения премии была специально перенесена с ноября текущего года на июнь 2017 года.

Сноуден стал подавать иски в норвежские суды с просьбой признать противоречащей норвежским законам саму возможность его экстрадиции, поскольку он преследуется по политическим мотивам. Но два норвежских суда отказались принять эти иски.

Тогда беглый агент подал апелляцию в Верховный суд Норвегии. Но суд иск Сноудена отклонил.

В свою очередь, министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии заявило, что не может дать Сноудену гарантии невыдачи США.

Напомним, в 2013 году Сноуден раскрыл широкой общественности методы слежки американских спецслужб за иностранными гражданами, в том числе лидерами государств — союзников США. Сноуден был вынужден бежать из США сперва в Гонконг, а затем в Москву.

Сноуден не собирался оставаться в России, но оказалось, что ни одна страна мира не хочет принимать его или давать гарантии невыдачи США. Проведя несколько месяцев в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», Сноуден попросил убежища в России. Оно было ему предоставлено.