Донецк, 25 ноября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В Донецке перестали выходить на связь два корреспондента телеканала «Дождь», сообщается на сайте телеканала.

Kremlin.ru В студии телеканала «Дождь»

Последнее, что сообщил один из пропавших корреспондентов Василий Полонский, что их съемочная группа задержана людьми, представившимися сотрудниками Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики. В самом ведомстве представителям телеканала ответили, что 25 ноября сотрудники МГБ ДНР никаких арестов не производили.

Стоит отметить, что корреспонденты «Дождя» Василий Полонский и Сергей Ерженков получили аккредитацию не только в Министерстве информации ДНР, но и в Службе безопасности Украины (СБУ).