Багдад, 25 ноября, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Ирак готовит специальные силы, которые будут штурмовать Тель-Афар, оплот «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к западу от Мосула, сообщает 25 ноября Reuters.

Defenseimagery.mil/ Иракские солдаты

Захват Тель-Афара или его изоляция от Мосула является важнейшей задачей по освобождению крупнейшего города Ирака от террористов. Если удастся освободить Тель-Афар, Мосул окажется в окружении.

В числе солдат, штурмующих Тель-Афар, будут туркоманы, исповедующие ислам как шиитского, так и суннитского толка, что отражает конфессиональную ситуацию города, в котором также живут бок о бок люди разных религиозных взглядов, говорит Хишам аль-Хашими, багдадский политолог.

Напомним, операция по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака, ведется коалицией, возглавляемой США, с 17 октября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и уходящий президент США Барак Обама обещали «освободить Мосул к концу года», что было сказано на Генеральной Ассамблее ООН в сентября. Освобождение Тель-Афара должно помочь в осуществлении этих планов.