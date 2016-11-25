Москва, 25 ноября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В Москве неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по троллейбусу. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает телеканал RT.

ru.torange.biz Выстрел

Сообщается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по троллейбусу на Ленинском проспекте столицы. У троллейбуса были разбиты окна. Стрелок с места преступления скрылся.

«Около 18:30 мск возле дома 10 на Ленинском проспекте неизвестный, предположительно, из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в троллейбус, повредив стекла салона», — сообщает пресс-служба московской полиции.

На данный момент полицейские ищут стрелка.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.