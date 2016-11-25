Севастополь, 25 ноября, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло решения по двум протестам городской прокуратуры, чтобы впоследствии избежать судебных разбирательств. Первое из них касается урегулирования положений закона о денежном содержании сотрудников государственных органов власти. Вторым представлением в адрес правительства Севастополя прокуратура требует отменить положение о выплате компенсаций иногородним чиновникам за наём жилья.

Pixabay.com Чиновничья зарплата

Баланс не в нашу пользу

Законопроект о денежном содержании государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности, был спешно внесен на рассмотрение ЗС и одобрен в первом чтении большинством голосов 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Действующий закон, по которому производится расчет оплаты труда в государственных органах, был принят в 2015 году. Прокуратура усмотрела в нем несоответствия нормам федерального закона и направляла протест еще в начале 2016 года, но никаких мер реагирования до сих пор не последовало. Сейчас закон «стал предметом судебного иска».

«До настоящего времени в городе Севастополе отсутствует отвечающая требованиям стабильности система денежного содержания государственных и муниципальных служащих. Бюджетные процессы и законодательное регулирование в сфере денежного содержания до сих пор не согласованы, что на системной основе ведет к нарушению прав», — заявил первый заместитель прокурора Севастополя Владимир Агапов. «Новой редакцией закона мы снижаем уровень денежного содержания высших и главных категорий должностей в пользу наиболее многочисленных категорий госслужащих, то есть старших и ведущих — для того, чтобы сбалансировать размер оплаты труда», — сказал докладчик по вопросу, заместитель врио губернатора Илья Пономарев.

Предполагается, что сбалансированность появится благодаря уменьшению «коэффициентов при исчислении должностных окладов на 12−17%, сокращению коэффициентов, применяемых в расчетах ежемесячного денежного содержания, на 14−18%». Также будут снижены надбавки — в среднем на 50−60%.

В результате, как полагают в правительстве, произойдет снижение уровня оплаты труда по высшей и главной группе должностей от 4 до 10%, а по более младшим группам госслужащих уровень оплаты сохранится на прежнем уровне, не уменьшится. Пономарев особо подчеркнул, что «предлагается снизить уровень денежного содержания губернатора Севастополя на 10%». «В итоге средний расчетный уровень зарплаты составит не более 45 тысяч рублей, то есть останется на действующем уровне», — отметил вице-губернатор.

Вместе с тем в городском правительстве остаются свободными 473 вакансии: «В органах исполнительной власти 2 326 штатных единиц государственных гражданских служащих и лиц, замещающих госдолжности, 1 853 штатные единицы заняты». Как отметили в правительстве, прежняя структура начислений приведет к увеличению средней зарплаты до 69 тыс. рублей, что идет вразрез рекомендациям Минфина (ограничивающего размер оплаты в 44,9 тыс. рублей), так и возможностям бюджета 2017 года.

При обсуждении депутат Татьяна Вусатенко обратила внимание на то, что в новой редакции премии чиновникам увеличены в четыре раза. Еще один нюанс законотворчества: премии будут начислены не на базовый «размер оклада», а в размере четырех так называемых «денежных содержаний», а эта полная сумма заработной платы и значительно выше.

Таким образом, правительство, приводя зарплаты госслужащих в городе к законному уровню, снижая коэффициенты, но повышая премии, фактически оставляет средний уровень зарплаты на прежнем уровне — около 45 тыс. рублей в месяц.

Перераспределение в прежних «границах» фонда заработной платы произошло также благодаря резерву свободных 473 вакансий.

В своем заключении на новый законопроект прокуратура вновь усмотрела нарушения федерального законодательства и коррупциогенные факторы. «Не обеспечено устранение всех нарушений законодательства, о которых сообщалось в ранее принятых актах прокурорского реагирования, — сказал зампрокурора Агапов. — Нам непонятно, почему нельзя взять за образец указ президента РФ и по нему сформировать фонд оплаты труда для штатных гражданских служащих города Севастополя».

Контрольно-счетная палата Севастополя также высказала свои претензии после проведенной экспертизы. «Выявлено необоснованное увеличение расходных бюджетных обязательств в объеме 19,5 млн рублей, источников под расходы не имеется. Фактическая и штатная численность госслужащих позволяет провести сокращение вакансий», — сказала глава КСП Юлия Кокорева.

При обсуждении часть депутатов традиционно выступила против «запредельных зарплат освобожденных депутатов Законодательного собрания».

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗС зарплаты получают 9 из 24 депутатов.

Читайте также: Депутаты Севастополя рассчитывают на зарплату в 240 тыс. рублей

«Что такое 10% для депутатских зарплат? Это примерно 37 тыс. рублей у главы заксобрания, в пределах 20 тысяч рублей у глав комитетов и комиссий. Потери эти вряд ли заставят потуже затянуть пояса народных избранников, — сказала депутат Татьяна Сандулова. — Наши депутаты зарабатывают в 10−15 раз больше среднестатистического севастопольца. И это при том, что 70% населения города имеют заработную плату ниже средней по региону, а минимальная зарплата составляет 7,8 тыс. рублей. Это положение не выдерживает никакой критики с точки зрения этики».

В итоге за закон в первом чтении проголосовали 17 депутатов, срок внесения поправок установлен до 28 ноября.

Читайте также: Власти Севастополя урежут себе зарплаты

А также: Минфин РФ ограничил зарплаты чиновников в Севастополе

И ещё: Председатель правительства Севастополя обойдется бюджету в 4,8 млн рублей

Дискриминация?

Второй протест прокуратуры касается ранее принятого постановления правительства о компенсации чиновникам, переезжающим в город на службу из других регионов РФ, стоимости аренды квартир. Правительство обещает разработать новое постановление в ближайшее время. Основной довод протеста прокурора заключается в том, что нормативно-правовой акт правительства Севастополя принят с превышением предоставленных ему полномочий и основан на дискриминационных принципах.

«Разница в суммах незаконна, — заявил зампрокурора Владимир Агапов. — В других субъектах выплачиваются такие компенсации, но в зависимости от количественного состава семьи. Нигде нет на материке, что сумма компенсации зависит от должностей замгубернатора, директора департамента — это явная дискриминация. 50, 40, 30 тысяч рублей компенсации в зависимости от должности».

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников напомнил, что целью постановления правительства было «привлечение профессиональных кадров в Севастополь».

Правительство обещает разработать новое постановление в ближайшее время.

Читайте также: Севастопольским чиновникам оплатят до 50 тыс. рублей на аренду жилья