Ташкент, 25 ноября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Депутаты Законодательной палаты парламента Узбекистана обсудили проект закона «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба парламента Узбекистана.

Pixabay.com Противодействие коррупции

«В ходе обсуждения депутатами было особо подчеркнуто, что законопроект является важным и своевременным, направленным, в первую очередь, на укрепление доверия граждан, в том числе предпринимателей, к государственным органам и их должностным лицам», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что проект закона также направлен на повышение инвестиционной привлекательности страны, на комплексное законодательное регулирование правоотношений в области противодействия коррупции, рост эффективности антикоррупционных мер, осуществляемых государственными органами, организациями и институтами гражданского общества.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, проект закона «О противодействии коррупции» в качестве законодательной инициативы внес в парламент исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В проекте закона закрепляются основные принципы и направления государственной политики по противодействию коррупции, система уполномоченных органов, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан, а также международное сотрудничество в данной сфере.

Законопроект предусматривает создание Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции с включением в ее состав представителей общественных объединений предпринимателей и других институтов гражданского общества.