Липецк, 25 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран встретился с делегацией из южнокорейского города Сувон. Темой встречи стало укрепление уже существующих контактов и развитие сотрудничества в гуманитарной сфере стали темой встречи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Admlip.ru Встреча

Сувон — это один из крупных научных и спортивных центров страны, где находятся предприятия фирмы Samsung и культивируются 23 вида спорта. Тхэквондо, родоначальниками которого являются корейцы, занимает в этом списке особое место. В городе создана профессиональная спортивная команда, члены которой в составе официальной делегации прибыли в Липецк. Их показательные выступления запланированы 26 ноября на открытии детско-юношеского турнира «Жемчужина Черноземья» в легкоатлетическом манеже «Молодежный».

Приветствуя гостей, Юрий Таран отметил, что тхэквондо — не просто спорт, а часть национальной культуры Республики Корея. «В Липецкой области очень много поклонников этого вида боевого искусства. И нам важно, чтобы наши дети вместе с освоением техники также постигали и культуру вашей страны. Уверен, это станет основой крепких дружеских отношений между нашими регионами», — сказал в ходе встречи Юрий Таран.

Со своей стороны возглавляющий делегацию Республики Корея представитель мэрии Сувона господин Лим Сынг Квон выразил заинтересованность в продолжении международного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Корея. Он также поблагодарил руководство региона за приглашение и предоставленную возможность продемонстрировать на турнире профессионализм корейских спортсменов. В завершении встречи Юрий Таран и господин Лим Сынг Квон обменялись сувенирами. Визит представительной делегации Республики Корея продлится три дня. Гости также побывают в областном Центре романовской игрушки в селе Троицкое и познакомятся с культурным наследием древнего Ельца.

«Спорт сближает нации, соединяет прошлое и настоящее, дает гарантии здорового будущего. Он имеет для современного мира огромное социальное и культурное значение. Особенно важно приобщать к ценностям здорового образа жизни молодежь. Ведь именно от подрастающего поколения, его гармоничного развития зависит уверенное будущее каждого государства», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.