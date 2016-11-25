Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Незаконно свергнутый президент Украины Виктор Янукович негативно оценил утрату Киевом юрисдикции над Крымом, но при этом ответственность за стремление крымчан присоединиться к России возложил на организаторов «Майдана». Об этом он заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

По словам Януковича, Крым стал искать помощи у России, а референдум по отделению Крыма от Украины — это результат провокации «Майдана».

«Хорошо, что Крым отделился от Украины? Нет, я считаю, что это плохо», — сказал экс-президент Украины. При этом Янукович назвал позицию президента России Владимира Путина по решительной защите русскоязычных жителей Крымского полуострова во время переворота в Киеве достойной уважения.

Напомним, 25 ноября в Киеве должно было состояться заседание суда по делу об убийствах во время беспорядков на «Евромайдане» в начале 2014 года. Незаконно свергнутый тогда президент Украины Виктор Янукович, находящийся сейчас в России, собирался выступить в суде по видеосвязи как свидетель. Радикальные националисты из запрещенного в России «Правого сектора» не дали доставить в суд фигурантов этого дела, бывших сотрудников «Беркута», из-за чего заседание суда было перенесено на 28 ноября.