Москва, 25 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации считает необоснованными обвинения в адрес генерального директора «Почта России» Дмитрия Страшнова, которого генеральная прокуратура заподозрила в выплате себе завышенной премии за 2014 год. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщила журналистам представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

Minsvyaz.ru Дмитрий Страшнов (слева)

Она заявила, что ведомство получило от Генпрокуратуры представление. Осадчая отметила, что с представлением в ведомстве познакомились и готовят ответ. С позицией Генпрокуратуры относительно нарушений в Минкомсвязи не согласны. Осадчая подчеркнула, что Минкомсвязи подготовит все документы на будущей недели и подробно расскажет об этом СМИ.

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что генеральному директору «Почты России» была выплачена премия по итогам работы за 2014 год в размере 95 млн рублей.

Генеральная прокуратура провела проверку в отношении двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии. Результаты проверки направлены в Следственный комитет РФ для оценки наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), а в отношении руководителя «Почты России» — по признакам ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

В ходе проверки выяснилось, что Минкомсвязи по результатам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Почта России» в 2014 году выплатила его руководителю Дмитрию Страшнову премию в размере 95,4 млн рублей.

Расчет премии осуществлялся на основании представленных «Почтой России» документов, в которых утверждалось, что за 2014 года ФГУП получило чистую прибыль в объеме 1,2 млрд рублей. Но прокурорская проверка показала, что указанный размер чистой прибыли образовался в результате целевого финансирования «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть реальный убыток ФГУП за 2014 год в размере свыше 4 млрд рублей.