В Минкомсвязи не согласны с обвинениями в адрес главы «Почты России»
Москва, 25 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации считает необоснованными обвинения в адрес генерального директора «Почта России» Дмитрия Страшнова, которого генеральная прокуратура заподозрила в выплате себе завышенной премии за 2014 год. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщила журналистам представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.
Она заявила, что ведомство получило от Генпрокуратуры представление. Осадчая отметила, что с представлением в ведомстве познакомились и готовят ответ. С позицией Генпрокуратуры относительно нарушений в Минкомсвязи не согласны. Осадчая подчеркнула, что Минкомсвязи подготовит все документы на будущей недели и подробно расскажет об этом СМИ.
Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что генеральному директору «Почты России» была выплачена премия по итогам работы за 2014 год в размере 95 млн рублей.
Генеральная прокуратура провела проверку в отношении двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии. Результаты проверки направлены в Следственный комитет РФ для оценки наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), а в отношении руководителя «Почты России» — по признакам ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
В ходе проверки выяснилось, что Минкомсвязи по результатам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Почта России» в 2014 году выплатила его руководителю Дмитрию Страшнову премию в размере 95,4 млн рублей.
Расчет премии осуществлялся на основании представленных «Почтой России» документов, в которых утверждалось, что за 2014 года ФГУП получило чистую прибыль в объеме 1,2 млрд рублей. Но прокурорская проверка показала, что указанный размер чистой прибыли образовался в результате целевого финансирования «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть реальный убыток ФГУП за 2014 год в размере свыше 4 млрд рублей.