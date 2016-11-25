Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Доказательства преступлений на «майдане» анонсировал бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 25 ноября.

Бойчук Мирослав Петрович На Майдане

«Реестр доказательств — три тома, и четвертый на подходе — здесь вещественные доказательства тех преступлений, которые совершались на Майдане», — заявил Янукович.

Янукович опроверг утверждение Киева о якобы существовании некоего приказа на открытие огня против участников «евромайдана».

«Таких решений, конечно, не было. Я принципиально против кровопролития», — заявил он.

По словам Януковича, его главная ошибка в том, что он «не нашел сил подписать приказ о введении войск и военного положения, это был единственный способ остановить радикалов».

«Если бы вернуть это время назад, я бы не смог подписать приказ, потому что я понимал, какие будут последствия. Украины была разделена пополам, это было бы началом гражданской войны, и я на это не пошел», — добавил бывший президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции Виктор Янукович заявил, что вхождение Крыма в состав России — «это плохо», однако эти события спровоцировал «евромайдан», и решение крымчан на референдуме «сомнений не вызывает».