Рига, 25 ноября, 2016, 21:11 — ИА Регнум. В Латвии инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 18 по 25 ноября выявили 24 новых случая Африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе впервые — в Барбельской волости Вецумниекского края, сообщает LETA.

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Как стало известно, в Барбельской волости Вецумниекского края был найден один павший от АЧС кабан. Больше всего обнаружено в Инчукалнской волости Инчукалнского края — пять павших от АЧС кабанов.

Таким образом, в целом, за 2016 год, среди кабанов выявлено 1026 случаев АЧС в 238 волостях 77 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях. На одной из ферм, из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи. ПВС проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути проникновения инфекции на ферму. Всего с 2014 года, в целях предотвращения распространения инфекции пришлось забить более 14 тыс. животных. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.

Напомним, несмотря на выделенные средства для борьбы с распространением АЧС, а также введенные на латвийских фермах меры биобезопасности, распространение болезни среди популяции кабанов не удается остановить. Так, еженедельно инспекторы ПВС констатируют новые случаи падежа кабанов от АЧС. Также увеличивается площадь распространения болезни, инспекторы ПВС заявили, что АЧС стремительно приближается к Курземе (запад Латвии).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы сократить популяцию кабанов в Латвии и таким образом ограничить распространение АЧС, Продовольственно-ветеринарная служба с 1 сентября 2016 года начала выплачивать охотникам по 50 евро за каждую убитую самку кабана. Как стало известно, выплаты производятся в рамках программы ограничения распространения АЧС при софинансировании Евросоюза. На эти цели выделено 600 тысяч евро.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

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