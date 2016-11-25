Рига, 25 ноября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Жители Латвии в отношении насилия в семье — самые толерантные в ЕС, показал последний опрос «Евробарометра», сообщает LETA.

Patrik Nygren Семейное насилие

Так, насилие в семье в отношении женщины недопустимым и наказуемым законом считают 64% жителей Латвии, это самый низкий показатель в ЕС. В ЕС недопустимым насилие считают в среднем 84%. В свою очередь насилие в семье в отношении мужчины наказуемым считают 55% латвийцев, что тоже является самым низким показателем в ЕС.

Напомним, 18 мая 2016 года, министр благосостояния Латвии Янис Рейрс подписал так называемую Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок. В 2015 году, по сравнению с 2014, чаще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имущественного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. В Госполиции отметили, что негативным фактором стало то, что в 2015 году по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.

Стоит добавить, что как показывает статистика, от 90 до 94% пострадавших в результате домашнего насилия — женщины, а агрессорами чаще всего становятся молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, об этом сообщил глава Отдела превенции Госполиции Андис Ринкевич. По его словам, каждый год в Латвии регистрируется порядка 7000−8000 случаев.

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