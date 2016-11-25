Берлин, 25 ноября, 2016, 21:06 — ИА Регнум.



White House Photograph Office Дональд Трамп на приёме у Рональда Рейгана. 1987

«У России нет никаких оснований радоваться, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Хотя америкоориентированный мировой порядок близится к концу, новый американский президент, тем не менее, едва ли будет испытывать симпатии к Москве. Россия в восторге от победы Трампа только потому, что демократы во время американской избирательной кампании неустанно твердили, что победа Трампа — это якобы победа Владимира Путина», — пишет газета Die Welt.

«Но если серьезно подумать о перспективах, ситуация выглядит менее однозначно. Речь не идет о двусторонних отношениях между Россией и Америкой, постоянно находящихся то в фазе напряженности, то расслабления. Успеха Трампа на выборах предвещает конец важной эпохи в истории и знаменует начало новой эры для всего мира. Кризис либеральной глобализации, который усилился из-за финансового кризиса 2008 года, сильно изменил систему международных отношений. Особенно отношения между США и Европой. Тем не менее, старые либеральные политические лозунги остались. Барак Обама является наиболее очевидным примером этого. Когда он выиграл выборы в ноябре 2008 года, в разгар финансового кризиса, он понял, как никто другой из американцев, что мир коренным образом изменился, и Соединенные Штаты не могут продолжать «бизнес как обычно». Период доминирования США остался в прошлом, теперь нужны другие методы».

«Россия не должна забывать, что каждый раз, когда она на протяжении своей истории серьезно вмешивалась в европейские дела в надежде помочь определить судьбу Европы, это заканчивалось для нее плохо: она была втянута в войны и несла тяжелые потери. События последних лет заставили Россию диверсифицировать свою политику. Россия начинает ориентироваться на Азию и воздерживаться от патологической фиксации на западе, который формировал ее картину мира, по крайней мере, последние 200 лет. Она приветствует возвращение прагматизма в международной политике и временный конец либеральной идеологии. Но Realpolitik будет проводиться Трампом, который находится вне всякой идеологии и готов вести твердую и бескомпромиссную борьбу за американские интересы. В России США видят гораздо более скромный потенциал по сравнению с таким тяжеловесом, как Китай. Особенно в области экономики, где глобальная конкуренция, вероятно, еще более усилится. В этой связи возникает вопрос, не переоценивает ли Россия свои силы о том», — добавляет газета.