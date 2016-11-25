Рига, 25 ноября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Оборот АО Latvijas gāze (Латвийский газ) за первые девять месяцев 2016 года составил 251,446 млн евро — на 18,4% меньше, чем за тот же период 2015 года, прибыль сократилась на 6,8% — до 18,26 млн евро, свидетельствует финансовый отчет компании, сообщает LETA.

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Так, доходы Latvijas gāze от продажи природного газа за девять месяцев составили 240,719 млн евро — на 17,4% меньше, чем год назад, от его хранения и транспортировки — 10,099 млн евро, на 37,1% меньше.

За первые девять месяцев 2016 года Latvijas gāze продало потребителям 920 млн кубометров природного газа — на 6,6% больше, чем за тот же период 2015 года.

Прибыль ЛГ за первые девять месяцев 2015 года составила 19,582 млн евро, оборот — 308,103 млн евро.

Напомним, крупнейшим акционером Latvijas gāze является российская компания «Газпром» — ей принадлежат 34% акций. «Marguerite Fund» принадлежат 28,97% акций, «Uniper Ruhrgas International GmbH» — 18,26%, ООО «Itera Latvija» — 16%, малым акционерам — 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

Напомним, с 3 апреля 2017 латвийским потребителям откроется возможность выбирать поставщика газа, что является копированием европейской модели так называемой либерализации газового рынка.

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