Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией спровоцировали события на «майдане». Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович 25 ноября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

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Вхождение Крыма в состав России, заявил Янукович — «позиция Путина как патриота, она достойная, вызывающая уважение».

Янукович, в то же время, отметил, что факт отделения Крыма от Украины — «это плохо».

«Но почему это произошло? Настроения в Крыму радикализировались. Люди приняли решения: первое — создавать отряды самообороны, второе — искать защиты у России. То, что крымский народ проголосовал, — это результат провокаций «майдана». Если бы «майдан» не спровоцировал такие настроения в Крыму, этого бы не было. Хотя в Крыму были всегда пророссийские настроения», — сказал бывший президент, подчеркнув, что решение крымчан на референдуме «сомнений не вызывает».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, бывший президент Украины Виктор Янукович должен был выступить посредством видеосвязи в киевском суде, где рассматривается дело о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, когда погибли более сотни человек. Допрос перенесли на 28 ноября, однако пресс-конференцию, запланированную в связи с выступлением Януковича в суде, решили не отменять.