Лондон, 25 ноября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Великобритания и «Евросоюз» считают, что полный выход страны из содружества займет не менее двух лет, сообщает 25 ноября Reuters.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что она будет инициировать формальную процедуру выхода из ЕС в конце марта, тогда страна вступит в двухлетний период переговоров, прежде чем покинет содружество.

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни надеется, что Брексит будет мягким, для чего потребуется переходный период, а затем Великобритания будет выстраивать новые отношения с ЕС.

«Переходный период займет больше времени, чем того ожидают люди», — заявил он.

«Я думаю, что было бы невозможно завершить все переговоры в двухлетний период. Вот почему я думаю, что переходный период может затянуться более чем на два года», — считает Кенни.

Кроме того, ирландский лидер добавил, что Великобритания еще не предоставила свой план по Брекситу: «Мы слышали лишь различные заявления, сделанные разными людьми», — резюмировал Кенни.

Напомним, Великобритания планирует инициировать процедуру выхода из ЕС в конце марта 2017 года, после чего начнется переходный период, во время которого стороны должны будут согласовать условия выхода страны из ЕС, данная процедура может затянуться на несколько лет.