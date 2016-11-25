Челябинск, 25 ноября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Предложения по развитию агломераций в России обретают черты укрупнения и регионализации территорий Российской Федерации. О новизне и последствиях, а также о возможных законодательных нововведениях в проектах внедрения агломераций в России в материале ИА REGNUM.

Хлопотин Николай Викторович За границей агломерации

Специалисты и эксперты заговорили о вариантах развития проекта агломераций. Одним из последних обсуждаемых сценариев по развитию так называемого пространственного преобразования территорий стало создание в стране конурбаций — агломераций, которые объединяют крупные и примерно равнозначные города в заданном радиусе друг от друга.

Как отмечает эксперт по агломерированию территорий Артемий Шишкин, вновь была поднята и представлена принципиально не (!) новая стратегия пространственного развития России на одной из секций XI-й международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

«Идея витала ещё в конце 1990-х — начале 2000-х годах, когда предполагалось собрать всех проживающих в России в шести-семи агломерациях, а на всём остальном её огромном пространстве «заделать мощный туристический кластер». Таким способом, чьи-то воспаленные умы мыслили «слезть с нефтяной иглы». Тогда в Кремле идею отложили. Обратились к ней в 2011 году. Было предложено «поделить» Россию на двадцать частей. И потому, как возмутившихся на тот момент было мало, но сам момент поспел, то затея передела страны получила «зелёный свет» в самых «верхах». Но не успело пройти и трех лет, как «река времени вновь выносит нас на прежние берега», — сообщил публицист, эксперт по агломерациям Артемий Шишкин.

Конурбационная раздробленность

«Первоначально в перечень пилотных проектов Министерства экономического развития РФ вошло 16 проектов, но, скорее всего, в него будут внесены поправки. Достаточно энергично развиваются только шесть-семь, и Челябинск — один из лидеров», — сообщил генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА) Юрий Кузнецов, цитирует его издание «Правда УрФО».

Это высказывание ставит всё на свои места, считают эксперты. Россию опять пытаются загнать в резервации. Уже не двадцать, как было обещано Дмитрием Медведевым и Натальей Тимаковой (пресс-секретарь Медведева), и даже не шестнадцать, каковая цифра висит на сайте АСЭРА, а всего лишь семь.

Отметим, Михаил Грудинкин, генеральный директор Российского института градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор», в интервью Znak.com указывает, что «феодов» в России будет восемь, а называться они будут уже не затасканным наименованием «агломерации», а свежим, с виду ругательным определением, — «конурбации». Грудинкин не стал подробно перечислять все возможные территориальные объединения, отметив лишь некоторые: Сибирская (вокруг Новосибирска), Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (вокруг Краснодара и Ростова), а также конурбация вокруг Самары и Тольятти. И если учитывать Москву и Питер, то за выведенные чисто арифметически оставшиеся два вакантных места могут повоевать ещё 79 регионов РФ.

«Всё это великолепие либеральной мысли, а по сути, очередное издевательство над страной и жителями, сам Грудинкин пафосно величает «Генеральным планом России». А строит он свой план, наблюдая восход светила уже со стороны… Сингапура. Он восхищен первым премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, который является одним из авторов «сингапурского экономического чуда», восхищен самим этим чудом, и, передирая методы сотворения чудес, предлагает, ничтоже сумняшеся, идти тем же путём. Несомненно, между «бананово-лимонным Сингапуром» и «вечно заснеженной Россией» много общего, например, в обеих сих странах присутствуют homo-sapiens и везде наличествует H2O (вода). Однако и всё же различного в этих странах многажды больше, взять хотя бы количество всё тех же homo-sapiens на квадратный километр территории государства, или сам размер государства, не говоря уже о тех глубинных устоях самой России, кои фундаментом и краеугольным камнем держат и возвеличивают её здание. Эти вот самые камни-исторические устои и собираются ломать и выбивать» — комментирует высказывания Грудинкина эксперт Шишкин.

«Ни о каком масштабном переселении населения, как это было в СССР, когда расселяли неэффективные деревни, речи не идет. Сегодняшняя ситуация простая — идет мировой тренд на пятимиллионники. Англия уплотняется. Вся экономика делается в городах. Это максимальный драйвер экономического роста. 8 конурбаций перераспределят всего 6 млн человек (менее 4% населения страны), но это даст прирост в десятки триллионов рублей. Вопрос в том, чтобы люди не уезжали ни в Москву, ни в Петербург, ни в Лондон, ни в Нью-Йорк, а концентрировались здесь. Это другой стандарт качества жизни», — отмечает Грудинкин.

Но Грудинкин лукавит, считает эксперт Шишкин. По его словам, он не только умалчивает истинные причины «чуда далёкого Сингапура», но и причины опустения населённых пунктов в России. Например, то самое масштабное переселение уже запланировано в будущем, еще только строящемся «Большом Челябинске». На официальном сайте Минстроя РФ есть совершенно четкие цифры и данные: сегодня общая численность населения челябинской агломерации составляет более 1,5 млн человек, а проектная численность на расчетный срок — порядка двух. За последние 10 лет, даже пусть при нулевом балансе смертности и рождаемости в Челябинской области, численность населения Челябинского городского округа увеличилась на 80 тыс. человек. По статистическим данным, рост численности населения в основном происходит за счет других территорий Челябинской области.

«Собственно, этим всё и сказано, и можно даже уже и не приводить многочисленные цитаты провластных и государственных деятелей, которые официально и на камеру говорят всего лишь об оформлении и легитимации мощных переселенческих процессов, которые и так уже идут по схеме: деревня — малый город — мегаполис — столица. И вот сейчас, всего лишь за несколько лет, в Челябинскую агломерацию запланировано переселить ещё более полумиллиона человек. А про «новое качество жизни», которое нам всем пообещал поднадзорный ныне Улюкаев, народ России уже наслышан. Двадцать лет упадка и деградации. Учитывая эти многообещания Минэконома, наложенные на планы конурбации страны… становится всё прекрасно ясно», — утверждает эксперт Шишкин.

Подпространственное развитие России

Как считают эксперты, Михаил Грудинкин выдает ещё одно очередное «прозрение», проливая свет на «новое Российское чудо»: «Пространственный эффект достаточно интересен — это один из тех драйверов, которые никто никогда не считал в условиях рыночной экономики. Мы за счет концентрации населения получаем те эффекты, которые дают высокую производительность труда, добавленную стоимость, рост ВВП и создают другое качество жизни». Обращать внимание на постоянно повторяющуюся мантру о «другом качестве жизни», очевидно, не стоит, полагают эксперты.

«Главный перл сего высказывания — это «рыночная экономика» и её «невидимая рука», уже давно и безвозвратно придушившая собственную, рыночную совесть. И вся трагедия положения заключается в том, что в основном-то рыночные отношения и повинны в гибели российских населённых пунктов и их жителей. Но «молох» сей требует новых жертв на алтарь оптимизации, и «гениальные мозги» генеральных директоров уже подсчитывают выгоды и прибыли от очередных своих генеральных планов. Ведь существует ещё очень много «драйверов, которые никто никогда не считал в условиях «рыночной экономики». Например, непозволительно бесплатный воздух, неучтённые, налогонеоблагаемые бороды самих граждан, а также их внутрисемейная половая жизнь. Да мало ли что ещё не учли «рыночные отношения», — вопрошает Шишкин.

Перестройка 2.0

«Не стоит генерального директора ОАО «Гипрогор» подозревать ни в наивности, ни в глупости и, уж точно, ни в отсутствии логики. И поэтому, все политические и экономические последствия этой конурбации России он прекрасно осознаёт. Запланированное падение жизненного уровня, стагнация в экономике, сепаратистские настроения в обществе, откровенная регионализация и федерализация страны и неприкрытая помощь во всех этих трендах наших «партнёров»… — всё это ведёт к новой перестройке страны. Наверняка, господин Грудинкин прекрасно понимает все различия между Сингапуром и Россией, хорошо знает разницу в истории Москвы и Лондона, учитывает особенности развития и сравнительно неплохо может назвать все нюансы и тонкости в многонациональной политике России. И однако же, понимая всё это, он транслирует проект, который, по сути, предполагает мощнейший передел России и всеобщий административный перекрой. Тот самый «свободный рынок» в порождении монстров-конурбаций», — делает вывод эксперт.

Фактически, исходя из анализа витиеватых, но имеющих свою непрозрачную логику рассуждений предлагается осуществить очередной эксперимент как по административно-хозяйственному, так и по более глубинному, как, например, смена менталитета граждан, которую обозначил челябинский эксперт Юрий Зацепилин, переустройству страны.

Сам себе столица

Вспомним автора и пропагандиста лозунга, под которым негласно проходил Московский урбанистический форум 2016 года: «Функции столицы должны быть вынесены и представлены в каждом регионе», руководителя центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова. И становится понятно, что складывается проект из неявно связанных шагов, которыми ведут Россию к очередному переустройству (перестройке). Восемь «феодальных» конурбаций с функциями столиц, каждая из которых имеет обособленный интерес по развития (существованию), смотрит в свою сторону, стремится в своем направлении, «дудит в свою дуду», и вообще… «сам себе голова».

Помимо социально-экономических, культурных и прочих преобразований, которые неумолимо, но как-то постепенно реализуются, существуют риски более быстрого и конкретного переустройства, связанного с «пространственным преобразованием территорий». Эксперт Артемий Шишкин связывает это с возможным кардинальным шагом, который может быть реализован в юридически оформленном акте или решении. Что уже возможно в ближайшее время, и об этом будет заявлено из уст высокопоставленных чиновников.

«Высока вероятность (оцениваю ее как 90%), что в ближайшее время будут предложены изменения в законодательстве. В частности по переформатированию федеральных округов. То есть грядут изменения в федеративном устройстве, по моим данным, в том числе в этом направлении усиленно работает группа конституционных юристов», — заключил эксперт.