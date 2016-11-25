Рязань, 25 ноября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. А возможно, его уже и не будет. Потому что 28 ноября 2016 г. жадные до пустых площадок нувориши-застройщики и чиновники городской администрации Рязани, не менее жадные до чего-то другого, решат, кто будет уничтожать здание по улице Вознесенской, 40. И в установленный срок, а может быть, и скорее, 15 дней, дом, где провёл детские годы в 1864—1868 гг. великий учёный России Константин Эдуардович Циолковский, исчезнет с лица земли.

Что построят на образовавшемся пустом месте, мы можем приблизительно увидеть на примере другого дома Циолковского — по улице Садовой, 7.

Садовая, 7

Когда-то здесь стоял дом. И на доме висела табличка, что дом этот — объект культурного наследия и охраняется государством. Но в 1999 г. само же государство отдало за просто так этот дом в частные руки, а эти частные руки продали участок частному лицу. Под коттедж. От памяти Циолковского осталась имитация фасада дома, служащая частному лицу заборчиком. Памятная табличка сначала висела на этом заборчике, но потом и она исчезла. Наверное, кому-то неприятно было её каждый день видеть, вспоминая при этом о совершённом святотатстве. А вот как дом выглядел при советской власти:

СССР

Теперь в Рязани осталось два дома, где Циолковский проживал в детстве, — дом 51(53) по ул. Урицкого и дом №40 по ул. Вознесенской. Оба они не состоят на учёте памятников истории и культуры и не имеют никакого охранного статуса. Как видим на предыдущем примере, и охранный статус делягам не помеха, если всё схвачено. И чиновники администрации продолжают яростно сопротивляться попыткам ВООПИиК поставить здания под охрану города. Потому что судьба городского центра ими уже давно решена, места поделены, деньги расписаны, застройщики назначены.

Общественности не остаётся ничего иного, кроме публичных действий. 25 ноября 2016 г. возле спасаемого дома собрались специалисты: историки, архитекторы, строители, которые обсудили возможность реставрации здания и перспективу его дальнейшего использования. Репортаж об этой встрече снимали журналисты телеканала «ОРТ». Надеемся, что отснятый материал появится на экранах телевидения. По мнению специалистов, дом вполне ещё можно отреставрировать и использовать для музея. Какого именно — вопрос пока открытый, но обязательно связанный с личностью и делом К. Э. Циолковского.

Есть согласие принять дом Циолковского на баланс Музея путешественников, возглавляемого Героем России, знаменитым путешественником М. Г. Малаховым. Есть средства на восстановление. От Героя Советского Союза В. А. Джанибекова, президента Федерации музеев космонавтики России министру культуры РФ направлено письмо с просьбой разобраться с происходящим.

Но ничего пока еще не решено окончательно. Остановит ли огласка неблаговидных намерений очередное кощунство, или денежные мешки продавят его, наплевав на мнение народное, — будет видно. А пока общественные активисты не намерены прекращать борьбу за сохранение нашего исторического достоинства.