Законопроект об ограничениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму
Москва, 25 ноября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании правового статуса аудиовизуальных сервисов, ориентированных на российского потребителя, внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. К таким отнесены сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).
Вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.
Аудиовизуальные сервисы с указанной выше посещаемостью подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов в порядке, определенном законопроектом. При этом прописаны и исключения из требований.
Для обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан устанавливается запрет на использование аудиовизуального сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию и иной запрещённой в Российской Федерации информации.
Прописана процедура удаления по требованию пользователя распространяемой с нарушением законодательства информации, являющейся недостоверной, содержащей сведения о частной жизни гражданина, а также сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию.
Законопроект также вводит обязанность классификации и маркировки распространяемого аудиовизуальным сервисом контента в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту.
Максимальный штраф за несоблюдение установленных требований предусмотрен в размере 500 тыс. рублей.