Москва, 25 ноября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании правового статуса аудиовизуальных сервисов, ориентированных на российского потребителя, внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. К таким отнесены сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Кина не будет?

Вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

Аудиовизуальные сервисы с указанной выше посещаемостью подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов в порядке, определенном законопроектом. При этом прописаны и исключения из требований.

Для обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан устанавливается запрет на использование аудиовизуального сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию и иной запрещённой в Российской Федерации информации.

Прописана процедура удаления по требованию пользователя распространяемой с нарушением законодательства информации, являющейся недостоверной, содержащей сведения о частной жизни гражданина, а также сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию.

Законопроект также вводит обязанность классификации и маркировки распространяемого аудиовизуальным сервисом контента в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту.

Максимальный штраф за несоблюдение установленных требований предусмотрен в размере 500 тыс. рублей.