Калуга, 25 ноября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Калуге жители сразу нескольких домов требуют перерасчета коммунальных платежей. Собственники 13 калужских пристроек на протяжении почти двух лет не могут добиться отмены платы за фактически неоказываемые услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В надежде добиться справедливости, представитель инициативной группы жильцов калужских домов переменной этажности, не все части которых оборудованы лифтами, обратилась к губернатору Анатолию Артамонову.

Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР В плену лифтового хозяйства

Как выяснилось, к стене пятиэтажного дома на улице Суворова, 21 в Калуге несколько лет назад пристроили 10-этажный корпус, оборудованный лифтом. Начиная с 2015 года, с жителей той половины дома, кто не пользуется услугами лифта, стали взимать деньги на капитальный ремонт лифтов. И хотя жители наотрез отказываются платить за несуществующую коммунальную услугу, управляющая компания настаивает. «Раз у жителей один лицевой счет, то по закону за общедомовое имущество должны платить все его собственники», — непреклонны коммунальщики.

Самое удивительное в этой истории, что местные власти не слышат о проблеме. Куда только не обращались отчаявшиеся люди: и к депутатам, и в горуправу, и даже к членам областного правительства — все без результата. Ответ один — помочь не можем, обращайтесь в суд. В той же Калуге имеются еще 12 аналогичных домов с пристройками, где по такому же поводу страдают жители.

Выслушав парадоксальную историю представительницы инициативной группы, губернатор области Анатолий Артамонов посоветовал чиновникам для успешного решения проблем «встать на место человека, которому нужна помощь». В данном случае, изменив нумерацию частям строений, можно прийти к справедливому начислению платы за ЖКХ.

Однако как скоро жильцам предстоит привыкать к новому адресу, пока неизвестно. По информации ГТРК «Калуга», в городской управе областного центра исполнять губернаторское поручение явно не спешат. Чиновники прячутся от журналистов и отказываются от любых комментариев по судьбе злополучных домов, жители которых с ужасом продолжают ждать очередных платежек за несуществующую коммунальную услугу.