Чебоксары, 25 ноября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Чувашии в выходные ожидаются снегопады и мокрый снег. За три дня в Чебоксарах может выпасть более 40% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова может увеличиться до 10 сантиметров, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Ледяной дождь в Чебоксарах в ноябре 2016 года

26 ноября погоду в Чувашии будет определять небольшой волновой циклон. Поэтому утихнет ветер, временами будет идти небольшой снег при температуре воздуха −1…−6 градусов мороза. В ночь с 26 на 27 ноября ожидается до — 8 градусов мороза.

Уже на следующий день, 27 ноября, погоду в регионе начнет определять североатлантический циклон Рената. Под его влиянием весь день ожидаются снегопады с метелями. Юго-западный ветер снова усилится до 7−12 метров в секунду. К вечеру на дорогах могут образоваться снежные заносы.

В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в Чувашии повысится до оттепели. Холодный фронт, который протянется от Средиземного моря до Верхней Волги, обеспечит осадками в виде мокрого снега. В связи с последующим похолоданием возможно его налипание на проводах и деревьях.

По прогнозам, всего за предстоящие 3 дня в Чебоксарах может выпасть до 18 мм осадков, что составляет более 40 процентов месячной нормы. В результате высота снежного покрова должна увеличиться примерно на 5−10 сантиметров.