Оренбург, 25 ноября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. На протяжении двух дней, 24 и 25 ноября, порядка трех тысяч участников Международного форума работали на информационных сессиях, дискуссионных площадках, обсуждали актуальные вопросы евразийской интеграции в рамках круглых столов, знакомили со своими проектами и потенциалом на специализированных выставках.

Orenburg-gov.ru Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии» собрал около 3 тыс. участников из разных стран

В Оренбурге 25 ноября завершил свою работу двухдневный Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, подводя итоги насыщенной программы форума, отметил, что эти два дня вместили сотни встреч и десятки мероприятий. Глава региона подчеркнул, что масштаб площадки «Оренбуржье — сердце Евразии» растет: в этом году форум перешагнул земные границы, получив приветствие от экипажа Международной космической станции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«С самого начала наш форум был призван объединить интересы экспертов, представителей бизнеса и деловых организаций для обмена опытом и обсуждения лучших мировых практик в контексте евразийской интеграции. В нынешних условиях перед нами открывается еще больше возможностей для расширения и укрепления взаимоотношений между странами Евразийского экономического пространства. Именно об этом мы говорили в течение двух дней плодотворной работы на форуме. Сегодня на повестке стоит обсуждение единых подходов в решении задач, общих для всех нас», — подчеркнул губернатор.

Юрий Берг отметил, что изменения в геополитике и сложности в экономике диктуют сегодня более жесткие правила игры, в рамках которых развиваться эффективно можно только вместе, выстраивая крепкие кооперационные связи.

Такие связи уже налажены и доказали свою эффективность. На начало 2016 года в Оренбургской области работало 381 предприятие с долей иностранного капитала. И половина из них — с участием партнеров из стран Евразийского экономического союза и Центральной Азии.

Оренбуржье как один из ведущих агропромышленных регионов России тесно сотрудничает с белорусскими предприятиями, выпускающими сельскохозяйственную технику. И это сотрудничество не ограничивается одними лишь закупками. Предприятие Бузулукский механический завод является официальным дилером Минского тракторного завода и предприятия «БобруйскАгромаш». На своих линиях Бузулукский механический завод собирает до двух тысяч тракторов «Беларус» в год, а также начал выпуск пресс-подборщиков, ранее поступавших в область с завода «БобруйскАгромаш».

Следующий шаг в развитии международной и межрегиональной кооперации — формирование гибких и открытых интеграционных структур.

«И здесь поистине исторический смысл приобретает предложение президента России Владимира Владимировича Путина создать большое Евразийское партнерство с участием Евразийского экономического союза и стран, с которыми у нас уже налажены тесные отношения. Это Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие заинтересованные в сотрудничестве государства и объединения. Такое партнерство может стать одним из эффективных способов противодействия вызовам современности», — сказал глава Оренбуржья.

Одним из авторитетных участников форума стала делегация Актюбинской области. «Я рад, что мы сегодня участвуем в форуме. На сегодняшний день заложен прочный фундамент для взаимовыгодного сотрудничества наших приграничных регионов. Оренбуржье — один из наших стратегических партнеров не только в торгово-экономических отношениях, но и в гуманитарной сфере», — отметил аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев.

Итогом форума стала торжественная церемония награждения лауреатов различных конкурсов. Победителем Международного конкурса фотографий «Лучшие места Евразии» стал Сергей Пестерев из Московской области. Его работа «Ледяная пещера» набрала наибольшее количество голосов.

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Вице-губернатор — заместитель председателя правительства по финансово-экономической политике Наталья Левинсон вручила награды победителям конкурса выставочных экспозиций муниципальных образований Оренбургской области. Третье место и сертификаты на 200 тысяч рублей получили Оренбургский и Илекский районы. Второе место и сертификаты на 300 тысяч рублей — Тюльганский и Октябрьский районы. Первое место и сертификат на 500 тысяч рублей получил Грачевский район. Приз зрительских симпатий и большой подарочный торт достался Первомайскому району. Гран-при и сертификат на 1 миллион рублей получил Ташлинский район.

Среди городских муниципальных образований Гран-при и сертификат на 1 миллион рублей завоевал город Новотроицк.

В рамках работы Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» были подписаны соглашения о сотрудничестве. Так, правительством Оренбургской области в рамках круглого стола «Зеленая экономика» — пути развития» подписано Соглашение о сотрудничестве с Обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Утилизации». Цель — осуществление мероприятий в области энергосбережения в части замещения бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, биогазом, сжиженным углеводородным газом на территории Оренбургской области

Министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области подписано три соглашения: с Министерством экономики Удмуртии о сотрудничестве в сфере экономики в рамках сессии «Содружество регионов: Оренбургская область и Удмуртская республика»; с Оренбургским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» о сотрудничестве в сфере образовательной и научно-инновационной деятельности; с Оренбургским областным союзом потребительских обществ о сотрудничестве на 2017−2020 годы, направленном на улучшение обеспечения сельского населения Оренбургской области товарами и услугами.

ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» подписано два соглашения: с АО «Национальная Компания «Социально-Предпринимательская Корпорация «Атырау» о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиционных ресурсов и реализации совместных инвестиционных проектов; с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет», с Обществом с ограниченной ответственностью «КБ Аврора» о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках проекта «Беспилотное многофункциональное роботизированное транспортное средство «Агробот».

Союзом «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» подписаны два соглашения: с Палатой предпринимателей Западно-Казахстанской области (Казахстан) о сотрудничестве с целью расширения торгово-экономических и научно-технических связей между регионами, оказания содействия предпринимателям, организациям и фирмам в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества; с Общественным объединением «Союз предпринимателей и работодателей Актюбинской области» (Казахстан) о сотрудничестве.

Между администрацией Оренбургского района и администрацией Сакского района Республики Крым подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности. Цель — укрепление и расширение межмуниципального сотрудничества в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, а также в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с целью развития сотрудничества, направленного на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области.

Администрация Оренбурга и акимат города Актобе Актюбинской области Казахстана подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Соглашение подписано между ООО «А7 Агро» РФ и товариществом с ограниченной ответственностью «Уральская торгово-промышленная компания» Казахстана с целью долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие приграничного и межрегионального сотрудничества государств — стран Таможенного союза.