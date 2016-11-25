Эр-Рияд, 26 ноября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Несмотря на все усилия, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) так и не смогли договориться между собой насчет соглашения о заморозке уровня добычи нефти. Поэтому Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик картеля, не будет участвовать во встречи стран ОПЕК и не ОПЕК, которая состоится за несколько дней до заседания Организации. Об этом сегодня, 25 ноября, пишет издание Financial Times со ссылкой на знакомый с вопросом источник

Adeeb Atwan Нежелание встречи

Как отмечает источник, королевство не видит смысла участвовать в заседании ОПЕК с внекартельными игроками, если члены Организации еще не достигли консенсуса. Саудовская Аравия вообще сомневается в том, что такие переговоры стоит проводить.

«Если эти проблемы все еще сохраняются, какой смысл от встречи?», — объясняет источника.

Примечательно, что еще днем ранее саудиты призывали страны ОПЕК ограничить производство уровня добычи нефти на минимальных 32,5 млн баррелей нефти в сутки. Этот уровень на 1,1 млн баррелей в сутки меньше октябрьской добычи картеля. Дело в том, что согласно последнему докладу Организации, ее добыча в октябре выросла почти на 240 тыс. баррелей в день по сравнению с сентябрем — до 33,64 млн баррелей нефти в день — за счет увеличения добычи в Иране, Ираке, Ливии и Нигерии. На этом фоне нефтяная корзина ОПЕК подешевела, а эксперты стали говорить о несостоятельности картеля добывать в соответствии со своими же квотами.

Обсуждения сделки по заморозке уровня добычи нефти проходят еще с начала 2016 года. В апреле в Дохе после нескольких месяцев подготовки, наконец, должна была состояться встреча стран ОПЕК и не ОПЕК для обсуждения соглашения о «заморозке». Однако в последний момент переговоры сорвались, потому что Саудовская Аравия в последний момент отказалась участвовать в обсуждениях из-за отсутствия Ирана, который заранее предупреждал о своих планах.

Однако после этого переговоры по поводу «заморозки» продолжились, и в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Поэтому была создана специальная группа, работающая над реализацией алжирских договоренностей. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене, а за несколько дней до этого планируется провести переговоры со странами-нефтедобытчиками, которые не входят в картель.

При этом организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран. Речь, прежде всего, идет о России. Москва, в свою очередь, уже не раз подтвердила свои намерения по поводу заморозки уровня добычи нефти.

В то же время, ИА REGNUM писало, что в октябре текущего года Россия поставила в Китай 4,74 млн тонн нефти, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, Россия вернула себе статус главного экспортера нефти в эту страну, обойдя Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Анголу. В связи с этим, как отмечают эксперты, России будет невыгодно сильно замораживать добычу нефти, даже если ОПЕК все же одобрит соглашение о заморозке добычи.