Вашингтон, 25 ноября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп недавно провел переговоры с лидерами пяти стран, сообщает 25 ноября Reuters.

Pixabay.com Дональд Трамп

По сообщениям его переходной команды, диалоги состоялись с лидерами Греции, Венгрии, Панамы, Словении и Швеции. Трамп принял поздравления в связи с избранием на пост президента США, говорится в заявлении.

Напомним, 8 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января. Ранее, 14 ноября состоялся телефонный разговор между избранным президентом США и президентом России Владимиром Путиным, поздравив республиканца с победой, российский лидер высказался за конструктивное соглашения между странами по всем ключевым вопросам. При этом и Путин, и Трамп отметили, что взаимоотношения между Россией и США должны развиваться на равноправных основах, с уважением суверенитета обеих стран.