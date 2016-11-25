Чебоксары, 25 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам III квартала, на который пришёлся пик предвыборной борьбы, в региональные отделения политических партий поступило более 72,15 млн рублей, из них наибольшую долю составили пожертвования. Израсходовано почти 60 млн рублей. При этом 32 отделения партии представили нулевые отчёты, восемь партий не представили никаких сведений. Семь партий отчитались о поступлениях средств: более всего получили чувашские единороссы (48 млн рублей), справороссы (37,3 млн рублей) и коммунисты (8 млн рублей). Об этом свидетельствуют сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, представленные в ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Агитационная кампания «Единой России» в Чувашии

Всего в региональные отделения политических партий поступило в III квартале более 72,15 млн рублей, из них почти 46,4 млн рублей составили пожертвования от физических и юридических лиц, 25,3 млн рублей поступили от политической партии или иного зарегистрированного структурного подразделения. За июль-сентябрь на уставную деятельность израсходовано почти 60 млн рублей, в том числе более 44,3 млн рублей перечислено в избирательные фонды, 8,4 млн рублей составили траты на содержание региональных отделений.

Больше всего доходов — у чувашского отделения «Единой России», которая в III квартале получила более 48 млн рублей. Наибольшую долю составили пожертвования (свыше 31,8 млн рублей) и средства, полученные от партии (почти 16 млн рублей). С нарушением поступило более 5,64 млн рублей, возвращено жертвователям свыше 6,2 млн рублей. На начало IV квартала в финансовом арсенале партии оставалось почти 9 млн рублей.

Согласно официальным данным, единороссы в III квартале израсходовали почти 37,7 млн рублей. Из них 30,3 млн рублей направлено в избирательные фонды, в 3,4 млн рублей обошлось содержание регионального отделения, почти 3 млн рублей потрачено на пропаганду (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую), 616 тыс. рублей ушло на проведение съездов и партийных конференций.

На втором месте по уровню денежных поступлений — отделение «Справедливой России» с 15,6 млн рублей. Из них 12,5 млн рублей составили пожертвования. Справороссами израсходовано за III квартал 12,61 млн рублей: 8,7 млн перечислено в избирательные фонды, 2,6 млн рублей направлено на пропагандистскую деятельность, более 1,3 млн рублей выделено на содержание реготделения. На начало нового квартала оставалось 3,2 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров по доходам чувашское представительство КПРФ, получившее 8,06 млн рублей. В том числе 2 млн рублей пожертвовали юридические лица, почти 5,9 млн рублей перечислено от партии. Потрачено 9,3 млн рублей: 5,2 млн рублей направлено в избирательные фонды, свыше 3 млн рублей на содержание отделения, 1 млн выделен на пропагандистскую работу. Остаток на начало IV квартала — 16,75 млн рублей.

В региональное отделение «Яблока» поступило 144,1 тыс. рублей, ЛДПР — 133,3 тыс. рублей, «Гражданской платформы» — 3,77 тыс. рублей, чувашские «Патриоты России» получили 1,4 тыс. рублей.

Не представили сведения за III квартал восемь региональных отделений политических партий: НПР «Альянс зеленых и социал-демократов», партия роста, партия пенсионеров, «Умная Россия», «Против всех» «Российский Объединённый трудовой фронт», «Партия Возрождения Села», «Партия профессионалов». Соответствующее представление направлено Центризбиркомом Чувашии в Управление Минюста РФ по Чувашии.