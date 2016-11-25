Брюссель, 26 ноября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Европа четко просчитала то, какому риску могут подвернуться поставки российского газа через Украину в результате того, что заполненность украинских газовых хранилищ находится на крайне низком уровне. ЕС очень опасается ненадежности Украины как страны-транзитера в этот зимний период, в связи с чем глава российского Минэнерго Александр Новак договорился с зампредом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем провести трехсторонние переговоры с украинской стороной по поводу транзита газа. Об этом сегодня, 25 ноября, в комментарии для ИА REGNUM заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Gary Dee Без газа

«Я считаю, что это вызвано тем, что Украина крайне мало закачала газа в свои подземные хранилища. 4,5 млрд (кубометров) газа — этого недостаточно даже для теплой зимы. Это понимает как Россия, так и Европа. Сторонам придется договариваться, каким образом проходить отопительный период, который будет длиться до апреля месяца, в ситуации, если будет холодная зима», — отметил эксперт.

Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с зампредом Европейской комиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. По итогам переговоров стороны договорились провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной. Новак в беседе с журналистами уточнил, что говорил с представителем ЕС о реализации действующего сегодня контракта с Украиной. На трехсторонней встрече будет поднят вопрос дополнительных поставок газа в рамках действующих контрактов, передавало ИА REGNUM. Причем глава Минэнерго РФ подчеркнул, что речь идет только о расширении действующих контрактов.

«Инициатором здесь, скорее, выступает Европа, чем Россия. Потому что Европа четко просчитала риски, предварительно даже вывела один из трубопроводов Opal из-под действия третьего энергопакета для того, чтобы расширить объемы передачи в обход Украины. Если коротко, Европа очень опасается того, что Украина не справится с обязательствами по транзиту», — подчеркнул Андрей Листовский.

Предстоящие переговоры будут оперативными, и на них не ожидается обсуждения каких-либо стратегических решений, объясняет аналитик. Европу интересует в первую очередь то, как Украина будет справляться со своими обязанностями транзитера.

«А то, что Россия неоднократно заявляла о том, что хотела бы прервать (поставки через Украину — прим.ред.), после того, как закончится договор о транзите в Европу, Россия подтверждает эту позицию. Потому что Украина — ненадежный дорогостоящий транзитер, с которым очень трудно работать», — заключил гендиректор Фонда энергетического развития.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» заявил, что готов к возобновлению закупок газа из РФ на условиях предыдущих «зимних пакетов». Об этом говорится в сообщении компании на сайте. По прошлому зимнему газовому пакету была оговорена закупка «Нафтогазом» у «Газпрома» 2 млрд кубометров газа на кредитные $500 млн, привлеченные с помощью Европейской комиссии.

Напомним, что серьезный газовый конфликт между Россией и Украиной произошел в 2008—2009 годах. Он был вызван неурегулированными задолженностями за поставки российского газа на Украину, а также разногласиями в отношении транзита газа через территорию Украины в 2009 году. За несколько часов до конца 2008 года Украина и Россия так и не смогли подписать контракт на поставки газа в 2009 году. В свою очередь, «Газпром» заявил, что без контракта поставлять голубое топливо не будет. Таким образом, с 1 января 2009 года подача газа на территорию Украины была прекращена, а через четыре дня уменьшились поставки и для европейских потребителей. Потом транзит газа через Украину прекратился полностью. Только после того, как сторонам удалось договориться о ценах на газ, его объемах и заключить соответствующие контракты, 20 января 2009 года поставки газа на Украину и транзит энергоносителя в ЕС возобновили.