Оренбург, 25 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Участников дискуссионной площадки, посвященной вопросам освоения космоса, в Оренбурге 25 ноября поприветствовали российские космонавты, члены экипажа МКС Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Orenburg-gov.ru Космонавты МКС общаются с участниками Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии»

«Отсюда, из космоса, отлично виден Евразийский континент и точка нашей Земли, где вы все собрались. Это на самом деле сердце Евразии, которое по космическим меркам совсем недалеко от места нашего старта — космодрома Байконур. По сути, международного космодрома», — сказал Сергей Рыжиков.

Космонавт Андрей Борисенко подчеркнул, что сейчас людям крайне необходимы проекты и начинания, способные объединить как можно больше жителей планеты Земля.

«Международная космическая программа и работа нашего экипажа на орбите — пример такого сотрудничества. Сегодня в Оренбурге собрались представители разных государств, чтобы сделать еще один шаг навстречу друг другу, обсудить вопросы, волнующие всех нас, и найти на них ответы. Этот форум объединил и государства, и регионы, и людей — граждан разных стран, у которых общие ценности и интересы», — подчеркнул Андрей Борисенко.

Как отметил начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», доктор технических наук Юрий Лончаков, форум в Оренбуржье является замечательной площадкой, где можно познакомиться в том числе с различными направлениями науки и техники.

На дискуссионной площадке обсуждались основные вехи, события и результаты освоения космического пространства. Были представлены научно-прикладные исследования на российском сегменте МКС.

Участники затронули ряд актуальных вопросов развития и функционирования космической отрасли. Среди них: возможности организма человека в условиях невесомости, кадровое обеспечение космонавтики, повышение качества подготовки космонавтов, отработка механизмов сбора, систематизации и анализа потребностей пользователей в результатах космической деятельности, обеспечение учета при создании и эксплуатации перспективных космических средств, использование результатов космической деятельности в народном хозяйстве, здравоохранении, промышленности, экономике и других сферах.

Стоит отметить, панельная сессия «Информационно-просветительский проект «Наука» в евразийском пространстве: Космос» прошла в рамках Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24−25 ноября в Оренбурге работает Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Он собрал около трех тысяч участников: авторитетных ученых, политиков, общественных деятелей из разных стран Евразийского экономического союза.