Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга окажет всю необходимую помощь семье погибшей Анастасии Солтан — дочери бывшего вице-спикера Павла Солтана, ставшего, вместе с супругой, жертвой дорожной аварии в августе 2016 года. Об этом сообщил через свою пресс-службу глава городского парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Павел Солтан с дочерью. Фото со страницы Анастасии Солтан в соцсети

22-летняя Анастасия Солтан скончалась, выпав из окна дома на улице Бутлерова в Петербурге поздно вечером 24 ноября, в день своего рождения. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели девушки. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

Представители городского парламента находятся в постоянном контакте с близкими погибшей. Как предполагают в Законодательном собрании, девушку похоронят на Кузьмоловском кладбище в Ленобласти (шоссе «Санкт-Петербург — Токсово», 11-й км), где погребены ее родители — Павел и Светлана Солтан. Они погибли в ДТП 14 августа.

Напомним, что Заксобрание также оказывало помощь в организации похорон вице-спикера и его супруги. Прощание с погибшими проходило 17 августа в Рафаэлевском зале Мариинского дворца, где многие годы Солтан проработал депутатом.

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Точное место и время похорон Анастасии Солтан будет известно позже.

Добавим, что сотрудники Заксобрания, когда девушка была жива и проходила лечение, подыскивали ей работу в аппарате парламента, которой она могла бы заняться после реабилитации. В частности, как писали в соцсетях сама Настя и ее сестра Вероника, речь шла о работе помощника одного из депутатов.

Дело о смертельном ДТП, в котором в августе погибли Павел и Светлана Солтан, а их дочь Анастасия получила тяжелые травмы, расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Ленобласти.

В пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября сообщили, что следствие по этому делу пока еще продолжается, и в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело не поступало.

«К завершающей стадии дело пока не движется, только экспертизы готовятся в течение нескольких месяцев», — отметили в региональной прокуратуре.

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Павел Солтан погиб в ДТП на 43 километре трассы Парголово — Огоньки вечером 14 августа. Солтан был за рулем автомобиля Toyota Verso, в машине с ним находились жена и дочь. Toyota депутата столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz С200, в котором также находилась семья из трёх человек. По данным прокуратуры Ленобласти, Toyota двигалась по своей полосе, а Mercedes вылетел на «встречку». Однако в социальной сети одна из пользователей утверждала, что ехала вслед за автомобилем Mercedes и видела своими глазами, что на встречную полосу вылетела именно депутатская Toyota.

Павел Солтан скончался на месте. Его жена в тяжелейшем состоянии была госпитализирована, но ее не удалось спасти. Дочь Анастасия попала в больницу. Три человека, находившихся в «Мерседесе», также были госпитализированы.