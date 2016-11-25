Калининград, 25 ноября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В 2016 году Балтийский флот в Калининградской области выполнил вдвое меньше боевых стрельб по сравнению с 2014 годом. Такой вывод следует из сравнительного анализа показателей этого года и двухлетней давности, передаёт корреспондент ИА REGNUM в Калининграде.

Штаб Балтфлота Служба на Балтфлоте

По итогам боевой подготовки уходящего 2016 года, которые сегодня, 25 ноября, были обнародованы на военном совете Балтийского флота, корабли выполнили около 200 ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских, торпедных стрельб и минных постановок, а береговые войска выполнили до 400 стрельб из вооружения боевых машин и ПВО.

Два года назад, судя по тогдашнему релизу пресс-службы Балтфлота, корабли отстрелялись около 450 раз, а боевые машины выполнили до 700 стрельб.

Официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал разницу в цифрах так: «В текущем году к делу применялся качественный, а не количественный подход». По его данным, в 2016 учебном году задачи флота выполнены на 100%.

Напомним, что в 2016 году на Балтийском флоте произошла кардинальная смена кадрового состава. «За серьёзные упущения в боевой подготовке, а также искажение в докладах реального состояния дел» — цитата пресс-службы Минобороны России — был отстранён от должности командующий Балтфлотом Виктор Кравчук, а также ряд высокопоставленных офицеров.

Новый командующим стал вице-адмирал Александр Носатов.