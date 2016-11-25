Ярославль, 25 ноября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. 25 ноября Волковский театр предложит зрителям пообщаться с создателями спектакля «Жестокие игры» по пьесе Арбузова и обсудить постановку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в театре, обсуждение впервые пройдет непосредственно в большом зрительном зале.

Фото театра им. Ф.Волкова Обсуждение спектакля

По словам директора Волковского театра Юрия Итина, желающих участвовать в обсуждениях спектаклей становится все больше. И если уж постановка, завоевавшая любовь зрителя, «переехала» с Камерной сцены на Большую, то почему бы следом за ней не переместиться и интерактивной площадке, расширив при этом круг участников беседы.

«Мы приняли решение поменять формат обсуждений, потому что, как герой чеховской «Чайки», постоянно ищем новые формы — и не только сценических высказываний, но и диалога с теми, для кого и ради кого мы делаем театр. В течение нескольких лет мы поддерживали уютный «мирок» в нашем арт-кафе: обсуждения проходили там, узким кругом друзей театра. Нам бесконечно дорог этот опыт, но сегодня мы видим, что желающих обсуждать спектакли и участвовать в жизни театра гораздо больше, чем может вместить пространство арт-кафе. Так же, как и желающих увидеть спектакль «Жестокие игры», о котором мы будем сегодня говорить, гораздо больше, чем могут вместить 100 зрительских мест Камерной сцены. И мы не можем это игнорировать. Именно поэтому «Жестокие игры» перенесены на большую сцену, и здесь же, в нашем красивом зале, будут отныне проходить обсуждения спектаклей. Мы очень волнуемся, но верим, что этот эксперимент откроет для Первого русского театра и его зрителей новое измерение общения», — пояснил Юрий Итин.