Чебоксары, 25 ноября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-октябре 2016 года родились 14 038 человек. Это на 2% (или на 284 человека) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли 13 574 жителя — снижение на 0,4% (или на 56 человек). Число родившихся превысило число умерших на 3,4% (в январе-октябре 2015 года — на 5,1%). Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Как и ранее, прирост населения произошёл в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе. В остальных муниципалитетах наблюдается убыль населения, наибольшая — в Шумерлинском, Порецком, Красночетайском и Алатырском районах.

Среди родившихся 5181 ребёнок (36,9% от общего числа родившихся живыми) был первенцем, 6373 младенца (45,4%) — вторыми, 1883 ребёнка (13,4%) — третьими, 601 новорожденный (4,3%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 47 детей (в январе-октябре прошлого года было 45), из них 21 ребёнок — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 11 — от врождённых аномалий.

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (36% всех умерших, или 4886 человек), внешние причины смерти (13,5%, или 1828 жителей), новообразования (12,5%, или 1690 человек), болезни органов пищеварения (6,3%, или 851) и болезни органов дыхания (5,4%, или 727).

Отметим, в результате воздействия внешних причин умерли 1828 человек (в январе-октябре 2015 года — 1921). Из них 198 жителей погибли в транспортных происшествиях, 115 — в результате случайных отравлений алкоголем, ещё 88 человек — от отравлений и воздействий алкоголем с неопределёнными намерениями, 75 покончили жизнь самоубийством, 57 были убиты.

По итогам десяти месяцев заключено 5904 брака (снижение на 20,6%, или на 1529) и зарегистрировано 3389 разводов (рост на 2,3%, или на 76).