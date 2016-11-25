Ярославль, 25 ноября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. С 25 декабря на праздничный новогодний маршрут в Ярославле выйдет «Волшебный троллейбус». Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города по социальной политике Иван Лилеев, в нем пассажиров будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои, поздравления с Новым годом, веселые конкурсы и викторины с подарками и призами.

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Сказочный троллейбус будет курсировать от вокзала «Ярославль-Главный» до площади Волкова. Прокатиться в нем можно будет с 25 декабря по 8 января, уточнил Иван Лилеев.

И это только один из множества сюрпризов, которые мэрия Ярославля приготовила для горожан в преддверии новогодних и рождественских праздников. Для маленьких жителей областного центра будет организовано более 220 новогодних программ. Для взрослых во всех районах города пройдут музыкальные программы. А центром празднования Нового года станет Советская площадь. Там будет установлена главная елка, будет работать каток, карусели для детей.

«Поскольку праздники зимние, снежные, особое внимание уделено спортивно-физкультурным мероприятиям и подвижным развлечениям на свежем воздухе. Наряду с 13 открытыми хоккейными кортами будут обустроены 7 лыжных трасс на территории города. Во всех районах города будут установлены более двадцати елок», — рассказал Иван Лилеев.

Одним из главных событий праздничной программы станет большая рождественская ярмарка. Она развернется на Советской площади с 28 декабря по 7 января. Ярмарка удивит гостей широкой торговлей сувенирами, изделиями народных промыслов, новогодними угощениями.

В новогоднюю ночь на Советской площади пройдет праздничная концертная программа, которая начнется в 22.00 и продолжится до двух часов утра. А во время новогодних каникул — со 2 по 6 января — ежедневно на рождественской ярмарке маленьких и взрослых гостей ждут спортивные соревнования, хороводы у елки, семейные игры, конкурсы и забавы, молодежные программы и новогодняя дискотека. Здесь можно будет прокатиться на лихой зимней тройке или на зимнем поезде из «ватрушек». Можно поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию или в турнире по хоккею среди дворовых команд. 7 января работу ярмарки завершит праздничная программа «Светлый праздник рождества».

Также в череде новогодних праздников детей из многодетных и малообеспеченных семей ждет благотворительная елка в КЗЦ «Миллениум». Подарки на этой елке получат 1200 ребят.