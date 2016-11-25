Владимир Путин проводит персональный разговор с Антоном Силуановым
Москва, 25 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вызвал министра финансов Антона Силуанова на отдельный разговор после окончания заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает телекомпания «Звезда».
Kremlin.ru
Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов докладывал последним. Темой его доклада было выделение средств на реализацию приоритетных проектов.
В заключительной части заседания Владимир Путин отпустил всех его участников, но Силуанова попросил остаться.
Содержание разговора и его итоги пока неизвестны.