Москва, 25 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вызвал министра финансов Антона Силуанова на отдельный разговор после окончания заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает телекомпания «Звезда».

Kremlin.ru Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов докладывал последним. Темой его доклада было выделение средств на реализацию приоритетных проектов.

В заключительной части заседания Владимир Путин отпустил всех его участников, но Силуанова попросил остаться.

Содержание разговора и его итоги пока неизвестны.