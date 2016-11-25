Лондон, 25 ноября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. «Европейские страны поверили, наконец, что Россия относится к ситуации на континенте со всей серьезностью. Испугавшись развертывания Москвой новых вооружений, они призывают к переговорам, чтобы остановить движение Кремля, — отмечает корреспондент Чарли Бэйлисс. — Европа опасается, что после безнаказанного захвата Россией Крыма, ведения ею войны на востоке Украины и агрессивном участии в сирийском конфликте гонка вооружений может выйти из-под контроля».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Автор обращает внимание на то, что первыми зашевелились представители страны — лидера Евросоюза.

«Министр иностранных дел Германии Штайнмайер считает, что надо больше диалога с Россией, а не меньше, — подчеркивает журналист. — Шутка Путина о том, что Россия не имеет границ встревожила Европу, которая решила, что он намекает на то, что имеет намерения расширить свои территории за счет присоединения других государств. Болгария и Молдавия уже выбрали пророссийских президентов. В результате чего Украина оказывается зажатой в клещи между Россией и этими двумя странами.