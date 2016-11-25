Москва, 25 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Правительство РФ будет стремиться не проводить налоговых новаций до середины 2018 года, это касается и введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Ken Teegardin Прогрессивная или плоская»

Мы будем стремиться, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, до середины 2018 года вообще никаких налоговых новаций не проводить», — сказал Шувалов, отвечая на вопрос о возобновившихся разговорах о прогрессивной шкале НДФЛ в ходе интервью на НТВ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ обсуждается, новая ставка может быть введена после 2018 года. «Такие предложения мы будем готовить к 2018 году, и надеюсь, что мы их вместе с вами обсудим, в том числе, возможно, будем рассматривать предложения по изменению шкалы налогообложения, НДФЛ», — сказал Силуанов.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ для физлиц станет одним из шагов для преодоления бедности, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, в правительстве обсуждается такая мера. «У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — отметила она.